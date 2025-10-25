El PSOE pide al PP de Núñez que «dejen el bulo y trabajen por CLM» o «den un paso al lado»

La portavoz del PSOE provincial de Ciudad Real y diputada nacional, Cristina López Zamora, ha denunciado hoy la política de bulos y manipulación del PP de Paco Núñez, y les ha pedido «que se pongan a trabajar por la gente de Castilla-La Mancha» o, si no, «den un paso al lado y dejen trabajar al presidente Emiliano García-Page».

En declaraciones a los medios de comunicación en la capital ciudadrealeña antes de participar en el Comité provincial del partido que se ha celebrado este sábado, López Zamora ha calificado de «auténtico drama» que en el PP de Castilla-La Mancha «estén intentando generar un bulo» con algo tan sensible como los cribados de cáncer de mama.

López Zamora, que ha reprochado que el PP de Núñez quiera comparar Talavera con Andalucía, cuando la Asociación Española Contra el Cáncer de Talavera de la Reina e incluso las trabajadoras del centro que cerró sin previo aviso a finales de mayo, le han desmentido.

«El PP de Castilla-La Mancha la semana pasada manipulaba un vídeo de 10 segundos para generar un bulo, y esta misma semana», ha continuado, «está utilizando algo tan irresponsable, una situación tan dolorosa como la que están pasando las mujeres afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía, precisamente, para intentar tapar» la mala gestión de sus compañeros de partido.

Para López Zamora «es tan lamentable ver esta situación que, desde luego, lo que le pedimos al PP es que basta ya».

«Basta ya de hacer mala política, de utilizar esta forma de hacer política y que, desde luego, se pongan en serio a trabajar por la gente de Castilla-La Mancha. Y, si no es así, den un paso al lado y dejen trabajar al presidente Emiliano García-Page», quien sí está centrando su gestión al frente del Gobierno regional en reivindicar la buena política, la política útil, la del progreso y la de la mejora de todos los indicadores económicos y sociales.