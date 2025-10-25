El PSOE de Castilla-La Mancha celebra la última sentencia del Supremo: «Si no tenemos agua para nuestra sociedad, no tendremos futuro»

El secretario general de PSOE Guadalajara, Pablo Bellido, ha mostrado su satisfacción por la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que «da la razón a Castilla-La Mancha por quinta ocasión en la defensa del río Tajo y los intereses de los municipios ribereños».

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por la Región de Murcia contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

«Tenemos razón medioambiental, política, jurídica y social», ha asegurado el dirigente socialista, quien ha subrayado que «si no tenemos agua para nuestra sociedad, no tendremos futuro».

Ha recordado que tanto Castilla-La Mancha como Guadalajara necesitan el agua de cabecera para su medio ambiente, agricultura, industria y sociedad, y se ha mostrado dispuesto a colaborar para abaratar la desalación en otras regiones. «Nunca negaremos agua para beber a nadie, pero si el agua se convierte en economía y desarrollo, tendremos que empezar por la gente de Castilla-La Mancha», ha concluido.

El secretario general de PSOE Guadalajara se ha expresado así momentos antes de iniciarse el Comité provincial que celebra este sábado el partido en Pioz, coincidiendo con el 25 aniversario de la Agrupación Local de la localidad, según ha informado el partido en nota de prensa.