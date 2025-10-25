Castilla-La Mancha reclama firmeza al Ministerio con las nuevas reglas de explotación porque “ni el Tajo ni la justicia admiten más excusas”

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que cumpla las sentencias judiciales y dé paso a las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, pues “ni el Tajo ni la Justicia admiten más excusas”.

Así lo ha asegurado hoy la directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, en declaraciones a los medios durante la visita a las obras de adecuación del depósito de Alcolea de Tajo (Toledo), donde ha valorado la sentencia del Tribunal Supremo que desestima el recurso de la Región de Murcia de abril de 2023 contra la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro; a la vez que respalda la aplicación de los caudales ecológicos en el río Tajo.

Con esta sentencia ya son siete los recursos presentados por Murcia, Alicante, Valencia, Andalucía y Madrid que han sido desestimados por los tribunales, “avalando así la hoja de ruta que siempre ha defendido el Ejecutivo de Castilla-La Mancha sobre la necesidad de un cambio de modelo de gestión hídrica en el río Tajo”, ha señalado la directora, a lo que ha añadido que, “una vez más, la justicia nos da la razón: cuidar el Tajo no va contra nadie, va a favor del bien común. Lo que sí va contra el interés general es seguir buscando excusas para no aplicar las sentencias judiciales”.

Al respecto, Montserrat Muro ha sugerido al Ministerio que tiene la oportunidad, durante la próxima reunión de la Comisión central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, prevista para el martes 28 de octubre, de presentar la propuesta de modificación de las reglas del trasvase e iniciar definitivamente la tramitación del real decreto “que dé cumplimiento a las sentencias y establezca, de una vez por todas, los caudales ecológicos que el Tajo se merece, como cualquier otro río”.

Medio millón de euros en mejorar el abastecimiento de una decena de municipios

Por otra parte, la responsable de la Agencia del Agua ha visitado las obras de adecuación del depósito de Alcolea de Tajo, que con una inversión de 71.800 euros procedente de los fondos del Programa FEDER 2021-2027 de Castilla-La Mancha va a mejorar el abastecimiento de agua potable a más de un millar de vecinos de Alcolea y El Bercial. De hecho, esta actuación contempla un baipás que permite dar servicio de agua directamente de alta a baja, la instalación de nuevas tuberías y la reparación de la cubierta del depósito.

En este sentido, Muro ha destacado la necesidad de “mejorar los servicios y las infraestructuras básicas en las zonas rurales para garantizar el acceso al agua en condiciones de calidad”, por lo que estas actuaciones, que forman parte del programa anual de inversiones que la Consejería de Desarrollo Sostenible está llevando a cabo a través de la Agencia del Agua en municipios de las cinco provincias, con una dotación de medio millón de euros de fondos propios y del programa Feder, están destinadas principalmente a nuevos depósitos, conducciones y mejoras en infraestructuras de abastecimiento. Entre las obras previstas destacan las de Socovos, Villapalacios, Pozo Lorente, Anchuras, Alamillo, Arcas del Villar, Polán, Alcolea de Tajo, Baides y Baños de Tajo.

En la misma línea, la directora de la Agencia ha detallado los avances de los proyectos de mejora de eficiencia y reducción de pérdidas en el uso del agua, cuyo grado de ejecución supera ya el 76 por ciento y que corresponde a la convocatoria de subvenciones para la ejecución de proyectos en redes de agua potable para municipios menores de 20.000 habitantes de Castilla-La Mancha, cuyos fondos provienen del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Estas ayudas, de 10,8 millones de euros para Castilla-La Mancha, han llegado a 144 municipios de todas las provincias, tras la incorporación este año de 13 nuevos proyectos.

Durante la visita, la directora de la Agencia del Agua también ha estado acompañada por el delegado de la Junta en Talavera, David Gómez, el alcalde de Alcolea de Tajo, Ignacio Moreno, y el alcalde de El Bercial, Ángel Luis Gutiérrez.