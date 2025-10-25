Cáritas Castilla-La Mancha revela los datos de acompañamiento a personas sin hogar durante 2024

Las personas sin hogar no tienen una casa o un lugar para vivir propio. Sin embargo, tienen una vida y una historia. Con el propósito de reconstruir los vínculos que les permite volver a formar parte de la comunidad, Cáritas Castilla-La Mancha acompañó el año pasado a 3.617 personas en esta situación, una cifra similar a la del año anterior, en los 11 puntos de información, servicios de alojamiento básico, 6 centros de urgencia, 4 centros residenciales, un piso de autonomía y dos servicios de estancia diurna de toda la región.

De forma «alarmante», Cáritas es testigo de cómo sigue en aumento la vulnerabilidad en muchas personas y familias que no pueden acceder a su derecho a una vivienda digna y adecuada. Por ello, asegura, es «necesario y urgente» seguir sensibilizándonos como sociedad y continuar interpelando a las administraciones públicas, garantes de los derechos humanos, y al resto de la sociedad acerca de la realidad que están viviendo estas personas, explica María Santos, responsable de la campaña y del programa de personas sin hogar de Cáritas Española.

La falta de un techo obliga a estas personas a afrontar a diario una serie de obstáculos que impiden su integración plena en la sociedad. Entre ellas destacan, la falta de intimidad, las dificultades de acceso a un trabajo decente y a una vivienda adecuada, las trabas para acceder a los trámites de la administración pública, como por ejemplo el empadronamiento, o los problemas de salud física y mental, según ha informado Cáritas en nota de prensa.

Con motivo de este Día de las Personas sin Hogar, la campaña –que este año lleva por lema ‘Sin hogar, pero con sueños’– las cinco Cáritas de la región, a lo largo de esta semana y en cada una de las provincias han realizado diferentes acciones para sensibilizar a la sociedad sobre la realidad de las personas sin hogar.

Estas acciones han ido desde gestos públicos en las diferentes plazas de las provincias con lecturas de manifiesto, pasando por charlas y talleres de sensibilización a diferentes colectivos, con el fin de que entiendan la realidad de las personas sin hogar. Mensajes, vídeos y testimonios en las redes sociales, jornadas de puertas abiertas para conocer los recursos con los que Cáritas cuenta para el trabajo con estas personas, mesas informativas, programas en las televisiones locales, celebraciones y vigilias, así como tiempos de ocio compartido con las personas de cada uno de los recursos que Cáritas tiene en Castilla-La Mancha.

Acciones que han querido visibilizar los sueños silenciados de quienes cada día se enfrentan a múltiples barreras. Aquellas personas que, aun trabajando, no pueden acceder a una vivienda, personas migrantes atrapadas en la invisibilidad, víctimas de violencia machista que no encuentran una salida segura; personas con discapacidad que no hallan oportunidades laborales; mujeres y hombres con problemas de salud mental o adicciones; jóvenes ex tutelados a quienes se les cierran las puertas justo al alcanzar la mayoría de edad; mayores sin red familiar ni pensión suficiente que garantice unas condiciones dignas.