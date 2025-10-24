Previsión meteorológica para este sábado 25 octubre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos en Guadalajara e intervalos nubosos en el resto. Brumas y bancos de niebla en zonas altas de madrugada y primeras horas de la mañana, que no se descartan en zonas de La Mancha.

Se esperan lluvias débiles y chubascos ocasionales en el tercio norte que comenzarán a lo largo de la mañana.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el nordeste y sin cambios o en ligero descenso en el resto; mientras que las máximas experimentarán un ligero a moderado ascenso, salvo en el nordeste donde podrás producirse descensos locales.

El viento soplará flojo del suroeste, con intervalos moderados en el este, y que tenderá a flojo variable por la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 28 grados en Albacete, entre los 14 y los 27 en Ciudad Real, entre 13 y 22 grados en Cuenca, entre 13 y 21 grados en Guadalajara y entre 15 y 26 grados en Toledo.