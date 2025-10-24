Caen los precios industriales en Castilla-La Mancha

Los precios industriales descendieron un 0,4% en el mes de septiembre en Castilla-La Mancha con respecto al mes anterior, aumentando dicho descenso hasta el 1,1% si se compara con el mismo mes del año 2024, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En términos mensuales, esta bajada se fundamenta en los precios de la energía, que cayerón un 2,8%, mientras que los bienes de equipo redujeron su precio en un 0,1%. Por contra, el mayor aumento de precio fue el de los bienes intermedios, con un 0,8%; seguido de los bienes de consumo no duradero, con un 0,7%; y los bienes de consumo, con un 0,6%. Por su parte, los bienes de consumo duradero se mantuvieron.

A nivel nacional, los precios industriales subieron un 0,3% en septiembre en relación al mismo periodo de 2024, tasa 1,9 puntos superior a la del mes anterior.

Con la tasa interanual del noveno mes de 2025, la inflación del sector industrial vuelve a terreno positivo después de haber caído un 1,5% en agosto, cuando rompió con dos meses de subidas.

La subida de la inflación industrial en septiembre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que aumentaron su tasa anual 5,6%, hasta el 0,6%, debido a que los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica bajaron menos que en septiembre de 2024. A ello se suma el repunte de los precios del refino de petróleo, que en el noveno mes del año anterior registraron una caída.

Por su parte, el repunte en la tasa anual de los bienes de consumo no duradero, que subió tres décimas y se situó en el -0,8%, se explica por el incremento de los precios en la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales, un aumento superior al registrado en septiembre del año anterior.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en septiembre una tasa del -0,1%, dos décimas más que en agosto y 0,4 puntos por encima del índice general.

En tasa mensual (septiembre sobre agosto), los precios industriales disminuyeron un 0,4% por el abaratamiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica (-3,2%) y la producción de gas (-2,1%), entre otros factores.