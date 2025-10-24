Buenas noticias en Castilla-La Mancha: baja el paro

Castilla-La Mancha ha cerrado el tercer trimestre de 2025 con 5.400 parados menos que de abril a junio, hasta los 134.900 desempleados, lo que supone una bajada del 3,83% intertrimestral y una tasa de paro del 12,55 %, al tiempo que ha registrado 940.000 ocupados, es decir, 19.900 personas más trabajando que en el segundo trimestre del año (2,16 % más).

Según los datos de la encuesta de población activa (EPA) del tercer trimestre de 2025, publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el mercado laboral nacional sumó 118.400 empleos en el tercer trimestre del año, hasta marcar un nuevo récord de ocupación con 22.387.100 afiliados, si bien el comportamiento del empleo ha sido el más moderado en este periodo desde 2019.

En el caso de Castilla-La Mancha, en relación con el mismo trimestre de 2024 el paro ha subido en 2.800 personas (2,13 %) y la ocupación ha sumado 21.700 cotizantes, que es un 2,37 por ciento más.