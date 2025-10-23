Previsión meteorológica para este viernes 24 octubre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha cielo cubierto en la mitad norte, e intervalos nubosos tendiendo a cielo nuboso en la mitad sur. Brumas y bancos de niebla matinales en zonas montañosas del oeste de la Comunidad y en todo el entorno del Sistema Ibérico, donde volverán a aparecer al final del día. Lluvias débiles y chubascos dispersos en la mitad norte.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios en Cuenca y en ligero descenso en el resto. Máximas en ligero ascenso el Sistema Central y en la mitad sur de la Comunidad, más acusado en el entorno del Segura, y sin cambios o en ligero descenso en el resto.

El viento sopla flojo del oeste, que será moderado durante las horas centrales, y con rachas más intensas en Albacete.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 26 grados en Albacete, entre los 15 y los 23 en Ciudad Real, entre 13 y 20 grados en Cuenca, entre 13 y 22 grados en Guadalajara y entre 17 y 25 grados en Toledo.