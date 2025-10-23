Eurocaja Rural felicita a la D.O.P. ‘Montes de Toledo’ por sus 25 años de trayectoria y reafirma su apoyo al olivar

Eurocaja Rural ha vuelto a demostrar su firme compromiso con el sector primario, especialmente con el colectivo oleícola y olivarero, al participar como entidad patrocinadora en la entrega de los Premios Cornicabra 2025, organizados por la Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) ‘Montes de Toledo’.

Durante el evento, celebrado en el Palacio de Congresos de Eurocaja Rural, se reconocieron los mejores aceites de oliva virgen extra (AOVE) amparados por esta Denominación de Origen y elaborados con la variedad cornicabra en la pasada campaña.

El presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, felicitó a la DOP ‘Montes de Toledo’ por su exitosa trayectoria, 25 años donde ha consolidado su posición como referente internacional de calidad en el sector del aceite de oliva virgen extra, gracias a su labor de promoción, formación y apoyo al desarrollo del territorio. También trasladó su enhorabuena a todos los premiados en esta edición de los Premios Cornicabra y agradeció a agricultores, cooperativas, almazaras y envasadoras su dedicación y esfuerzo por consolidar la calidad y reforzar la competitividad del sector agroalimentario, «cuyo efecto inmediato es la sostenibilidad, especialmente, del ámbito rural» subrayó.

«Nuestro AOVE es un producto tan apreciado, dentro y fuera de España, que tenemos la enorme responsabilidad de conservarlo. Ello nos obliga a mimar la tierra, a hacer fuertes inversiones, y a continuar mejorando los procesos de manipulación y comercialización». En este sentido, aludió a la estrecha y cercana vinculación que mantiene Eurocaja Rural y su Fundación con esta denominación de origen, certificada tanto en convenios de colaboración, como en proyectos de singular interés, como el programa formativo ‘Aula Virgen Extra’, un proyecto común que nació en 2023 y que ofrece una formación técnica y de calidad para profesionalizar el trabajo que desarrolla el personal de almazaras.

Cornicabra de Oro a expresidente y exdirector general de Eurocaja Rural

La DOP ‘Montes de Toledo’ conmemora este 2025 el vigésimo quinto aniversario de su reconocimiento por parte de la Unión Europea y su inscripción en el Registro Comunitario de Denominaciones de Origen Protegidas.

Durante la ceremonia de entrega de galardones se otorgaron cuatro Premios Cornicabra de Oro, uno a Andrés Gómez Mora, fundador de la DOP ‘Montes de Toledo’ y expresidente de Eurocaja Rural, figura referente en la defensa del cooperativismo y el sector primario y con una vida dedicada a impulsar el desarrollo rural; otro a Rafael Martín Molero, exdirector general de Eurocaja Rural, por su compromiso y servicio al medio rural y ejemplo de implicación con el colectivo agroalimentario; otro a Javier Chozas, prestigioso chef referente en la formación gastronómica y embajador de la variedad cornicabra, cuya cocina combina tradición, innovación y orgullo de nuestra tierra; y otro a Emiliano García-Page, por el respaldo que proporciona desde la JCCM al desarrollo rural y al olivar que genera empleo y futuro en nuestros municipios.

En esta 23ª edición, el primer premio Cornicabra ha sido concedido al AOVE ‘Cinco Elementos’, elaborado por la almazara La Pontezuela, S.L.U., de Los Navalmorales (Toledo). Como consecuencia, el Premio ‘Maestro Molinero’, patrocinado por Pieralisi España, recae este año en Enrique Acevedo Ortiz, responsable de la elaboración del aceite premiado.

Los accésits han sido otorgados a la Cooperativa Tesoro de Guarrazar, por el aceite producido por sus socios en Guadamur (Toledo), y a ‘Alma del Olivo’, por su cornicabra elaborado en la Finca «El Torrao», situada en el término municipal de La Guardia (Toledo).

Asimismo, el Premio al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico ha sido concedido a ‘Al Alma del Olivo’, en reconocimiento a su compromiso con la sostenibilidad y la calidad.

En el acto de entrega de premios también participaron el presidente de la JCCM, Emiliano García-Page Sánchez, quien resaltó el apoyo que Eurocaja Rural realiza históricamente al sector primario y su importancia en el desarrollo de los municipios de la región, y el presidente de la DOP ‘Montes de Toledo’, Gregorio Gómez López, quien agradeció igualmente el respaldo de Eurocaja Rural a la denominación de origen desde sus orígenes.

El evento, amenizado por el humorista Agustín Durán, contó igualmente con la asistencia del vicepresidente segundo de la JCCM, José Manuel Caballero Serrano; el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la JCCM, Julián Martínez Lizán; el delegado de la JCCM en Toledo, Álvaro Gutiérrez Prieto; el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López; el presidente de UTECO, Pablo Javier Iglesias; diputados regionales y provinciales, así como alcaldes, patrocinadores y múltiples representantes de almazaras y cooperativas, entre otras autoridades.