Castilla-La Mancha sigue siendo un lugar importante para hacer turismo

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla-La Mancha crecieron un 22,5% en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 459.614 pernoctaciones y encadena 2 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 11,4% más de turistas en septiembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 242.663 viajeros. Por nacionalidad, 201.664 eran residentes en España, el 83,1%, mientras que 40.999 (16,9%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 13,2% y los extranjeros aumentaron un 3,2%.

Del total de pernoctaciones en Castilla-La Mancha, 382.885 las realizaron residentes en España (un 83,31%), mientras que 76.729 (16,69%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 78,28 euros, lo que representa una subida del 8,9% interanual. En general, los precios subieron un 4,46% respecto al año anterior en Castilla – La Mancha.

En total, en Castilla – La Mancha se alcanzó en septiembre una ocupación del 45,03% y el sector hotelero empleó a 3.383 personas (un incremento del 7,7% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 81,44%, seguida de Canarias (74,06%) y País Vasco (70,21%), mientras que en el lado contrario se situaron Extremadura, (42,18%), Castilla – La Mancha (45,03%) y Aragón (47,41%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,39%) en septiembre junto a Cataluña (16,83%) y Andalucía (15,67%).