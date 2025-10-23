Castilla-La Mancha destinará más de 2.200 millones a la educación no universitaria

El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha señalado que los Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2026 contemplan un incremento de 2.200 millones de euros en el ámbito no universitario, “casi 80 millones de euros más que los presupuestos actuales” donde se destaca “el esfuerzo inversor, para ir mejorando y culminando la inversión de la red educativa” adaptándola a la realidad de la región.



Así lo ha trasladado hoy, durante la presentación del concurso ‘UpData Datathón’ junto al consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, donde ha reivindicado que más del 70 por ciento del total del proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo ejercicio, que ya ha sido remitida ya las Cortes regionales para su tramitación parlamentaria, se destina a gasto social, donde la Educación es prioritaria para el Ejecutivo autonómico.



Además, ha subrayado que el presupuesto incrementa “las dotaciones de nuestras universidades en un 7,5 por ciento”, más de 18 millones, hasta superar la cifra de 263 millones.



En concreto, ha dicho el vicepresidente primero, las cuentas aprobadas por el Consejo de Gobierno de este pasado martes incluyen un esfuerzo inversor para las infraestructuras planificadas en las dos universidades. De un lado, en el caso de la UCLM, con campus biosanitario en Ciudad Real y el campus de Ciencias de la Salud en Talavera de la Reina; y en el caso de la Universidad de Alcalá de Henares, el campus de Guadalajara.



A esto se suma, “que en este presupuesto para 2026 entra de lleno la gratuidad de la primera matrícula como apuesta clara para facilitar que todos los jóvenes de la región puedan tener la oportunidad de completar estudios y formación universitaria”, ha recalcado Martínez Guijarro.



El vicepresidente primero ha finalizado aludiendo a que el Ejecutivo de Emiliano García-Page tiene claro que “la educación es la mejor herramienta que podemos usar para garantizar la igualdad de oportunidades, y aplicando esa máxima, aplicamos también el máximo de esfuerzo financiero en el marco educativo”.