Previsión meteorológica para este jueves 23 octubre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha cielos nubosos o cubiertos por la mañana, disminuyendo hasta quedar poco nuboso en horas centrales del día, y volviendo a aumentar al final.

Lluvias y chubascos desplazándose desde primeras horas del día de noroeste a sudeste, perdiendo intensidad en su avance, siendo muy poco probables en el sureste.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios excepto un descenso en la mitad norte, y máximas en ligero ascenso en la mitad sur, en descenso en el extremo norte y con pocos cambios en el resto.

El viento en general será moderado de componente oeste, con rachas muy fuertes en amplias zonas de la mitad oriental, disminuyendo a flojo por la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 25 grados en Albacete, entre los 17 y los 24 en Ciudad Real, entre 11 y 22 grados en Cuenca, entre 12 y 22 grados en Guadalajara y entre 15 y 25 grados en Toledo.