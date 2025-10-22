La mujer asesinada en Madrid había residido en estos dos lugares de Castilla-La Mancha

La mujer de 21 años que este martes fue asesinada en Villaverde de Madrid, un crimen por el que se ha detenido a su expareja, había recibido atención a través de los recursos de Viogén en Castilla-La Mancha, ya que residió en Guadalajara y Valdepeñas (Ciudad Real), durante el tiempo que estuvo viviendo en la comunidad autónoma.

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, en la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, ha condenado y lamentado el asesinato machista de esta mujer de 21 años en Villaverde de Madrid, cuya expareja tenía una orden de alejamiento en vigor y sobre él pesaban varias denuncias presentadas por la víctima, que estaba catalogada en VióGen de Castilla-La Mancha con riesgo «bajo».

Padilla ha señalado que los servicios de Castilla-La Mancha habían atendido en los «desplazamientos y momentos puntuales» en que la víctima residió en la región, ya que no era natural ni estaba afincada de forma permanente en Castilla-La Mancha, ya que a raíz de interrumpir su relación con su expareja, se instaló en la comunidad autónoma.

Así, ha detallado que la víctima residió en Valdepeñas (Ciudad Real) y en Guadalajara, donde se dio atención a través de los recursos de la comunidad autónoma y «voluntariamente se marchó de Castilla-La Mancha» .

En este sentido, ha apuntado que «mientras que estuvo en Castilla-La Mancha, lo único que se hizo fue estar atendida» y ha señalado que los procedimientos de vigilancia de las víctimas de violencia machista en el sistema Viogen «están establecidos y protocolizados».