Cambios en la dirección general de Salud Pública de Castilla-La Mancha 

Sanidad decreta el cese de Laura Ruiz como directora general de Salud Pública y su sustitución por Joaquín Torres

infoCLM Send an email 22 octubre, 2025 - 09:06
Sesde de las Consejerías de Sanidad y de Bienestar Social // Foto de archivo: JCCM

La Consejería de Sanidad ha publicado sendos decretos por los que dispone el cese de Laura Ruiz como directora general de Salud Pública del Gobierno regional y el nombramiento para este mismo cargo de Joaquín Torres.

Según publica este miércoles el Diario de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, en el primero de estos decretos, firmado por el presidente regional, Emiliano García-Page, y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, el Ejecutivo autonómico agradece a López los servicios prestados durante su trayectoria en el cargo.

Asimismo, sendos documentos indican que tanto el cese como el nombramiento serán efectivos ya desde este mismo miércoles.

