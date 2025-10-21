Previsión meteorológica para este miércoles 22 de octubre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, cielos muy nubosos o cubiertos por la mañana abriéndose claros a mediodía hasta quedar poco nubosos con intervalos de nubes altas. Se esperan, además, brumas y probables bancos de niebla matinales dispersos.

Además, se registrarán posibles lluvias débiles y dispersas durante la primera mitad del día en Cuenca, en el tercio oeste y en las Sierras de Alcaraz y Segura.

Las temperaturas mínimas irán en ligero ascenso y las máximas permanecerán sin cambios. El viento irá de flojo a moderado de componente oeste, aumentando al final del día a moderado con intervalos de fuerte en zonas de montaña.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 24 grados en Albacete, entre los 16 y los 24 en Ciudad Real, entre 15 y 21 grados en Cuenca, entre 14 y 23 grados en Guadalajara y entre 15 y 25 grados en Toledo.