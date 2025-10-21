Lo que ascenderá el presupuesto de Castilla-La Mancha en 2026

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2026, que asciende a 12.903 millones de euros, lo que supone una variación del 1,5 por ciento y 187 millones más respecto a 2025.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado en una rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, de las principales cifras del proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo ejercicio, que este mismo martes se ha registrará en las Cortes regionales para iniciar el preceptivo trámite parlamentario, con el objetivo de que puedan entrar en vigor el 1 de enero.

Unas cuentas que, como ha resaltado el consejero, tienen como principales objetivos el fortalecimiento de la cohesión social, incentivar el crecimiento económico, consolidar un modelo basado en la sostenibilidad y competitividad a través de la transformación digital y la transición energética y avanzar en la lucha contra la despoblación.

El titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha explicado que el presupuesto para 2026 se enmarca en el contexto de «normalidad y estabilidad» política e institucional de la que goza la comunidad autónoma frente a la «incertidumbre» existente a nivel nacional, lo que ha permitido al Gobierno regional dotarse «del principal instrumento» del que dispone para afrontar los compromisos adquiridos con la ciudadanía.