La industria en Castilla-La Mancha crece por encima del conjunto del país

Castilla-La Mancha está consolidando este año su posicionamiento como una de las comunidades autónomas más industrializadas de todo el país, gracias al desempeño de un sector que ha mantenido estable su producción pese a la inestabilidad internacional y que ha crecido en su cifra de negocio un 2,2 por ciento en los ocho primeros meses del año, dos puntos por encima de la media nacional. Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, durante la inauguración por parte del presidente regional, Emiliano García-Page, de las instalaciones de Nomad Solar Industries en Villarrubia de Santiago.



En el acto, la consejera ha agradecido el trabajo y la confianza “del formidable equipo de Nomad Solar Industries por invertir y radicar su actividad en Castilla-La Mancha”, con un proyecto impulsado por el mayor fabricante del mundo de generación de energía solar móvil, con la capacidad de llegar a los entornos más adversos, y dirigido a incrementar las capacidades industriales de la región y hacerlo, además, con un compromiso muy firme con la sostenibilidad.



“Es muy bonito crecer y hacerlo de la mano de empresas socialmente responsables”, ha señalado Patricia Franco, agradeciendo también al Ayuntamiento de Villarrubia de Santiago su proactividad y el trabajo que ha desarrollado con el Gobierno regional para la atracción de este proyecto.



“Somos una comunidad autónoma muy industrializada, y somos también una región líder en las energías renovables”, ha valorado la consejera, que ha señalado que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma de todo el país con mayor potencia solar fotovoltaica instalada, y es también la segunda región española con mayor peso de las energías renovables en su potencia energética instalada, por encima del 87 por ciento y 20 puntos por encima de la media nacional.



Por eso, Patricia Franco ha defendido que la energía y la industria “van de la mano”, y que proyectos como Nomad Solar Industries “refuerzan nuestras capacidades industriales, unas capacidades que siguen creciendo en este año”, y ha remarcado que, pese a la inestabilidad internacional, “la cifra de negocios de la industria de Castilla-La Mancha ha crecido un 2,2 por ciento en los ocho primeros meses del año, mientras que en el conjunto del país se ha mantenido plana, un 0,2 por ciento”.



Frente a esa inestabilidad internacional, Castilla-La Mancha “ofrece previsibilidad y certidumbre, bajo el liderazgo de nuestro presidente, y eso genera confianza”, ha remarcado Patricia Franco, recordando que, tal y como destacó García-Page en el Debate sobre el Estado de la Región, “somos la comunidad autónoma de todo el país con mayor confianza empresarial en el cuarto trimestre del año, reforzando nuestro liderazgo y con casi doce puntos por encima de la media nacional”, lo que influye de manera significativa, ha dicho, en la atracción de proyectos como el que hoy se ha inaugurado en Villarrubia de Santiago.



Esa confianza, además, “es recíproca”, ha dicho la consejera, que ha remarcado que el crecimiento para compartir “tiene un enorme valor para nosotros”, y ha abierto la puerta para el desarrollo de este y otros proyectos de inversión y reinversión internacional en Castilla-La Mancha.