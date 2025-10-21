Globalcaja impulsa su alianza con Abycine y premia a los micromecenas del festival

Globalcaja ha renovado su compromiso con la Fundación Abycine como patrocinador principal del Festival Internacional de Cine Independiente, reafirmando su apoyo a la cultura, la innovación audiovisual y el desarrollo económico del territorio.

En su 27ª edición, Abycine se consolida como una de las citas culturales más relevantes del país, con un centenar de proyecciones que visibilizan a nuevos talentos y apuestan por las tendencias más vanguardistas del cine independiente.

Una nueva edición, como muestra de su cercanía y compromiso, Globalcaja ha querido reconocer a quienes contribuyen como micromecenas al sostenimiento del festival, regalándoles entradas para las sesiones Gastroexperience: eventos que combinan gastronomía de autor y cine, donde se degustan creaciones culinarias inspiradas en los cortometrajes proyectados.

«Apoyamos la cultura desde dentro, no solo patrocinando el festival, sino reconociendo también a quienes lo hacen posible con su aportación personal, reafirmando así nuestro compromiso con las personas y con nuestro territorio», ha destacado la responsable de Comunicación, Marca y Patrocinios de Globalcaja, Lucía Mallol, ha informado Globalcaja en nota de prensa.

En esta edición, Globalcaja impulsa también la sección Enfoques, en la que se proyectarán cuatro largometrajes, todos ellos con el retrato como motivo conductor. Abycine y Globalcaja han constituido un nuevo premio para reconocer al mejor título de esta sección, que será votado por el público.

Las películas seleccionadas para esta sección son ‘A nadie le importas’, dirigida por Cristina Galán y David Suárez; ‘En silencio’, documental de Sara Sálamo que retrata a la estrella de fútbol Isco Alarcón; ‘Subsuelo’, dirigida por Fernando Franco, y ‘Warhol-Vijande: más que pistolas, cuchillos y cruces’, dirigida por Sebastián Galán.

Además, la colaboración se extiende a la Sala Capitol, que pasa a denominarse Sala Globalcaja, espacio que se convierte en el corazón del festival y que acoge una parte fundamental de su programación. En este espacio se ha habilitado un punto de atención al espectador y taquilla, donde el público podrá adquirir entradas de manera presencial y recibir información sobre el festival.