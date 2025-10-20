Previsión meteorológica para este martes 21 de octubre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, cielos muy nubosos o cubiertos durante las primeras horas de la mañana; se abrirán claros a partir del mediodía hasta quedar poco nuboso por la tarde. Podrán formarse brumas y bancos de niebla en zonas de montaña.

Habrá lluvias débiles en Guadalajara, tercio oeste y Serranía de Cuenca; no se descarta que puedan darse de forma puntual en otros puntos de la comunidad.

Las temperaturas máximas irán en descenso en Ciudad Real, Albacete y la Mancha conquense y sin cambios relevantes en el resto; y las mínimas estarán en descenso ligero generalizado salvo en el sur de Albacete, donde subirán. El viento soplará flojo del oeste y suroeste, con intervalos de moderado durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 24 grados en Albacete, entre los 12 y los 22 en Ciudad Real, entre 9 y 22 grados en Cuenca, entre 12 y 23 grados en Guadalajara y entre 10 y 23 grados en Toledo.