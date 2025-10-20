Castilla-La Mancha reivindica un nuevo marco financiero europeo que garantice sostenibilidad de ganadería y agricultura

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha reivindicado un nuevo Marco Financiero europeo que garantice la sostenibilidad económica y medioambiental de la agricultura y la ganadería, por su importante contribución a la seguridad alimentaria de la Unión Europea y a la soberanía alimentaria.

En este sentido, ha apelado a la necesidad de contar con una Política Agraria Común (PAC) adaptada a las necesidades de los agricultores y ganaderos y a los nuevos desafíos del sistema agroalimentario europeo y que permita, a su vez, afrontar las dificultades comerciales internacionales, como un posible aumento de aranceles por parte de Estados Unidos, así como para crear nuevas oportunidades comerciales y avanzar hacia la autonomía estratégica abierta de la Unión Europea.

Así lo ha indicado durante la entrega de los Premios Pyme Carrefour Castilla-La Mancha, que han recaído en la panadería ‘Chapela’, de Tarancón y en Conservas Manchegas Antonio, de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), un acto que se ha llevado a cabo en el hipermercado que Carrefour tiene en la ciudad de Cuenca.

En el acto, donde se ha puesto en valor la alta calidad de los productos de la región, el vicepresidente primero ha recordado que el Ejecutivo regional trabaja en una Ley de Calidad Alimentaria «para apoyar las Denominaciones de Origen y las IGPs, y garantizar que detrás de esos productos hay una magnífica calidad en la elaboración».

La fortaleza del sector agroalimentario en la región Durante su intervención, Martínez Guijarro ha destacado la fortaleza del sector agroalimentario en la Comunidad Autónoma y su importancia para el conjunto de la economía regional, ya que en julio supuso el 36,4 por ciento del total de las exportaciones de Castilla-La Mancha.

Además, ha continuado, Castilla-La Mancha es la región con mayor peso del sector agrario, que supone un 17 por ciento del valor añadido, el doble que la media nacional, ha informado la Junta en nota de prensa.

ANDADURA EN C-LM

Carrefour suma 35 años de andadura en Castilla-La Mancha donde tiene un total de 92 establecimientos entre los que destacan ocho hipermercados; cuatro ‘Market’ y 42 ‘Carrefour Express’.

Para ello, cuenta con un total de 285 proveedores locales, la mayoría pymes, con un volumen de compra de 347,8 millones de euros en la región, acercando así el producto local, especialmente en lo que se refiere a la fruta y verdura, y también productos con Denominación de Origen.

Al acto de reconocimiento celebrado hoy en Cuenca han asistido el alcalde de Cuenca, Darío Dolz; el gerente de Carrefour Cuenca, Fran Cerpa; la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López; y el secretario general de CEOE Cepyme, Ángel Mayordomo, entre otros.