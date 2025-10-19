Un punto de Castilla-La Mancha marca la tercera temperatura más baja del país

La estación meteorológica de Molina de Aragón (Guadalajara) ha marcado la tercera temperatura más baja de España en la mañana de este domingo, 19 de octubre, con 1,3 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogidos por Europa Press.

La lista de las diez mínimas del país la lidera Pradollano Parque Nacional Sierra Nevada (Granada), con 0,1 grados, seguida de Cap de Rec (Lleida), con 0,7

A la marca registrada en Molina de Aragón le siguen Port Ainé (Lleida), con 1,6, y Nerpio (Albacete), con 1,8 grados.

En sexto lugar, Cerler Cogulla (Huesca) ha anotado 2,3 grados; seguida por Sierra Nevada Radiotelescopio (Granada), con 2,5, y los 2,6 grados de Puerto del Pico. La lista la completan Sigüenza (Guadalajara) y Bello (Teruel) con 2,7 grados en ambas.