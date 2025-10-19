Previsión meteorológica para este lunes 20 de octubre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha, nuboso o intervalos nubosos. Probables brumas y algún banco de niebla en zonas de montaña. No se descartan lluvias débiles dispersas durante la primera mitad del día, que serán más probables e intensas en zonas de montaña del nordeste y el tercio occidental y que serán menos probables cuanto más al sureste.

Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en aumento en el extremo sureste de Albacete, sin cambios o en descenso ligero en Cuenca y Guadalajara y en descenso en el resto.

Viento del suroeste flojo aumentando a oeste moderado durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 23 grados en Albacete, entre los 13 y los 23 en Ciudad Real, entre 10 y 22 grados en Cuenca, entre 14 y 24 grados en Guadalajara y entre 13 y 25 grados en Toledo.