Importante información para los interesados en creación y elaboración de guiones de largometraje en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a publicar este próximo lunes 20 de octubre la convocatoria de ayudas para la creación y elaboración de guiones de largometraje. Así lo ha anunciado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, en Campo de Criptana (Ciudad Real) durante la representación de la obra de teatro ‘Rota’, que forma parte de los espectáculos de la Red de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha.



Carmen Teresa Olmedo ha indicado que estos guiones podrán ser de ficción en cualquiera de sus géneros, incluida la animación, y también de documental en Castilla-La Mancha. Estas ayudas están dotadas con 50.000 euros.



Las personas beneficiarias serán titulares de los derechos sobre los argumentos presentados, nacidas o residentes en Castilla-La Mancha, y aquellas otras cuyos argumentos para largometraje estén localizados en Castilla-La Mancha o tengan relación sustantiva con su literatura, historia o cultura.



La viceconsejera de Cultura y Deportes ha recordado que estas ayudas fueron puestas en marcha por el Gobierno de Emiliano García-Page en el año 2019 y desde entonces se han destinado a ellas 225.000 euros para llegar a 43 beneficiarios.



Las solicitudes se presentarán en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.



‘Rota’ es una obra que aborda la pérdida del compañero de vida de Ada la cual inicia una conversación con él en la que desgrana su convivencia y en la que descubrimos a una mujer fuerte, a una superviviente, a un espejo en el que multitud de mujeres se verán reflejadas. En esta obra Ada refleja que la vida golpea y que la salida es luchar con coraje y resiliencia.