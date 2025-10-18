Previsión meteorológica para este domingo 19 de octubre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, intervalos de nubes medias y altas que, de madrugada, irán acompañadas de abundante nubosidad baja en gran parte de Albacete y sur de Cuenca con brumas y nieblas asociadas; aumentando al final a nuboso o cubierto, sin descartar lluvias y chubascos en el tercio norte que serán más probables en la sierra de Guadalajara y noroeste de Toledo.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso, y máximas con pocos cambios, salvo en descenso en el norte de Guadalajara. Viento flojo variable tendiendo a componente sur y predominando desde el mediodía el suroeste con intervalos moderados en zonas montañosas de Guadalajara.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 23 grados en Albacete, entre los 12 y los 27 en Ciudad Real, entre 9 y 23 grados en Cuenca, entre 11 y 24 grados en Guadalajara y entre 13 y 27 grados en Toledo.