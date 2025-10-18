Nuevos actos de vandalismo en la sede del PP de Castilla-La Mancha

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado este sábado actos vandálicos en la sede del partido, en Toledo.

En un mensaje acompañado de dos fotografías, en las que se ven dos imágenes del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, con pegatinas que rezan «Boicot Israel Genocida», el popular ha afirmado que «a más violencia, más democracia».

Núñez ha lamentado «que los violentos ataquen de nuevo» en la sede del PP regional, que ya apareció, el pasado septiembre, con un golpe al cristal y pintadas sobre la imagen del presidente nacional del PP.

«Cuantas más pegatinas nos peguen, más pedradas tiren a nuestras ventanas y más pintadas hagan en nuestra fachada; más fuerte escucharán nuestro mensaje de paz y libertad», ha señalado.