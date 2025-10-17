Previsión meteorológica para este sábado 18 de octubre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado, salvo por la mañana y al final del día cuando habrá abundante nubosidad baja en el cuadrante sureste con brumas y nieblas asociadas que se disipan a lo largo de la mañana, cuando se desarrolla nubosidad de evolución, sobre todo en zonas de montaña; durante la tarde se irán velando los cielos de nubes altas de oeste a este.

Las temperaturas mínimas continuarán sin cambios o en ligero descenso, y las máximas con pocos cambios. El viento soplará flojo variable, con predominio del sureste en el cuadrante sureste.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 23 grados en Albacete, entre los 10 y los 25 en Ciudad Real, entre 8 y 23 grados en Cuenca, entre 9 y 24 grados en Guadalajara y entre 11 y 26 grados en Toledo.