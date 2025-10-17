Hasta tres domingos de diciembre podrán abrir los comercios en 2026 en Castilla-La Mancha; consulta todos los días

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este viernes la orden de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo por la que se determinan los domingos y festivos autorizados para la apertura al público de los establecimientos comerciales durante el año 2026, entre los que se encuentran tres domingos de diciembre, en concreto, los días 13, 20 y 27.

La orden, publicada en el DOCM consultado por EFE, señala que, además de estos tres domingos, también se ha autorizado la apertura de los establecimientos comerciales los domingos 4 y 11 de enero de 2026, el 2 de abril (Jueves Santo), el 6 de abril (Lunes de Pascua) y el domingo 28 de junio.

También podrán abrir los comercios el sábado 15 de agosto, el domingo 29 de noviembre y el sábado 6 de diciembre, Día de la Constitución.