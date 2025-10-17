Guerra sucia contra Page: Un subdelegado de Sánchez buscó trapos sucios del presidente de Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aseguró en el Debate sobre el Estado de la Región que un subdelegado del Gobierno en una de las provincias de la comunidad, “del Gobierno de hoy”, estuvo “buscando y escarbando a ver si encontraba cosas sucias de este presidente”. “Lo que digo es serio, por no decir grave. Y no será porque no lo he denunciado donde tenía que denunciarlo”, afirmó desde la tribuna de las Cortes regionales.

La consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, confirmó posteriormente que la Junta trasladó el caso a los responsables del Gobierno de España. Pese a ello, el subdelegado señalado “sigue en su cargo”, según precisaron este viernes fuentes institucionales.

Fuentes cercanas a Emiliano García-Page señalaron a InfoCLM que, en cuanto se tuvo conocimiento de esta situación, se puso en conocimiento del Gobierno de España lo que estaba sucediendo.

Durante su intervención, García-Page evitó identificar al subdelegado y enmarcó la denuncia en un llamamiento a la “coherencia” y a la depuración de responsabilidades cuando se acrediten comportamientos irregulares. La acusación elevó la tensión política del debate y abrió la puerta a peticiones de aclaraciones públicas sobre el alcance de las pesquisas internas.