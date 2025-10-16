Previsión meteorológica para este viernes 17 de octubre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, intervalos de nubes medias que, por la mañana y al final del día, irán acompañadas de abundante nubosidad baja en el cuadrante sureste con brumas y bancos de niebla asociados, más densos y persistentes en Albacete.

En horas centrales, aumentan las nubes de evolución con chubascos y tormentas dispersos, sobre todo en zonas de montaña, que pueden ser localmente fuertes en la Serranía de Cuenca, en el este de La Mancha e incluso en puntos del sur de Albacete.

Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso que será ligero o sin cambios en Guadalajara y Albacete; mientras que las máximas bajan en Toledo y cambian poco en el resto. El viento será flojo variable con predominio de la componente este, salvo en Guadalajara.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 22 grados en Albacete, entre los 10 y los 25 en Ciudad Real, entre 18 y 22 grados en Cuenca, entre 10 y 24 grados en Guadalajara y entre 12 y 25 grados en Toledo.