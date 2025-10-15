Previsión meteorológica para este jueves 16 de octubre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, predominio de los cielos nubosos, con grandes claros en el extremo nordeste por la mañana y por la noche.

Brumas y nieblas matinales y nocturnas en zonas altas de Cuenca y Albacete que puede darse más aisladas en la Alcarria y en La Mancha. Chubascos y tormentas durante la tarde, que podrán ser localmente fuertes en la Serranía de Cuenca e incluso en zonas próximas de La Mancha conquense y albaceteña y que serán poco probables en Guadalajara.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios o en ascenso en general ligero; y las máximas seguirán sin cambios o en ligero descenso, más acusado localmente en el sur de Albacete. El viento soplará flojo variable, con predominio del este y sureste y algún intervalo moderado en La Mancha al final del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 21 grados en Albacete, entre los 12 y los 25 en Ciudad Real, entre 12 y 23 grados en Cuenca, entre 11 y 25 grados en Guadalajara y entre 13 y 27 grados en Toledo.