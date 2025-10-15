Buscan por 1,5 millones una nueva empresa que ejecute el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en este Hospital de Castilla-La Mancha

El Consejo de Gobierno de la presente semana ha autorizado la contratación previa del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama en el área de Talavera de la Reina para los ejercicios 2026 a 2028, con un presupuesto de 1,5 millones.

Así lo ha avanzado la consejera Portavoz, Esther Padilla, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para dar cuenta de los acuerdos aprobados la presente semana, marco en el que ha recordado que la empresa que llevaba a cabo estas pruebas en el área de Talavera –Centro Médico de Diagnóstico Talavera– «cerró directamente el centro concertado que había».

«Desde ese momento, nos pusimos manos a la obra para poder garantizar el servicio. Actualmente, se está garantizando tanto desde el hospital de Talavera como de La Quirón», ha asegurado la portavoz.

Preguntada sobre si la marcha de esa empresa ha mermado el nivel de atención en esta prestación, ha explicado que al coincidir dicho cierre con el periodo estival «se hacen menos pruebas, y se aprovecha ese tiempo para el mantenimiento y la revisión de los equipos».

«No obstante, se está citando desde el hospital de Talavera y desde la Quirón. Se recuperaron todas las mamografías pendientes que había que convocar y se está atendiendo a esas citas. Pero, insisto, la suerte fue que en el verano baja la actividad de este tipo de acciones», ha reiterado.

No obstante, y tras arremeter contra la empresa que, según ha denunciado, cerró «sin aviso, de forma totalmente precipitada e irresponsable», Padilla ha confirmado que el Ejecutivo castellanomanchego ha emprendido acciones legales contra ella.