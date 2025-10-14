Previsión meteorológica para este miércoles 15 de octubre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, intervalos nubosos, con nubes bajas en La Mancha y en la mitad oriental, que darán brumas y bancos de niebla dispersos al principio y al final del día.

Predominio de nubes altas durante las horas centrales, y nubosidad de evolución durante la tarde que, con baja probabilidad, podría dar lugar a algún chubasco ocasional y disperso en zonas altas del tercio oriental y localmente fuerte en el extremo sureste de Albacete.

Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios, predominando los descensos en Guadalajara y los ligeros ascensos en las zonas de montaña más occidentales. Las máximas experimentarán un ligero ascenso, salvo en Albacete donde podrán darse ligeros descensos. El viento será flojo variable.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 22 grados en Albacete, entre los 11 y los 26 en Ciudad Real, entre 9 y 24 grados en Cuenca, entre 11 y 25 grados en Guadalajara y entre 12 y 27 grados en Toledo.