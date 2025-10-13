Previsión meteorológica para este martes 14 de octubre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o con intervalos de nubes bajas matinales salvo en el tercio occidental, acompañada de brumas y de nieblas dispersas más probables en La Mancha y montañas del noreste y sureste.

Nubosidad de evolución durante las horas centrales sin que se descarten chubascos dispersos y ocasionalmente tormentosos en zonas de montaña de los sistemas Central e Ibérico.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso o sin cambios y las máximas irán en aumento en el este de Cuenca y este y sur de Albacete, y sin cambios o en ligero ascenso en el resto. El viento soplará flojo variable con predominio de la componente norte durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 22 grados en Albacete, entre los 12 y los 25 en Ciudad Real, entre 8 y 23 grados en Cuenca, entre 12 y 25 grados en Guadalajara y entre 12 y 26 grados en Toledo.