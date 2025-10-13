La 42º Semana Nacional de la Zarzuela ofrece sus entradas a través de la web Globalentradas.com

Del 17 al 26 de octubre, el municipio de La Solana vivirá la 42º Semana Nacional de la Zarzuela, una cita cultural única por estar dedicada al completo a este género musical español, en la que colabora la Fundación Globalcaja dentro de su compromiso con la cultura.

Luis Romero de Ávila y Mayte Carmona, presidente de la Asociación Cultural Amigos de la Zarzuela ‘Federico Romero’ y directora de la Fundación Globalcaja, respectivamente, han ratificado el apoyo a este ciclo cultural, que incluye no solo representaciones de los grandes clásicos, sino también Jornadas Escolares y otros actos dedicados a promover la zarzuela en Castilla-La Mancha.

Las entradas para las distintas representaciones ya están a la venta a través de www.globalentradas.com.

En concreto, pueden adquirirse a través de la web entradas para cuatro grandes funciones líricas que se representarán en sesión doble, en el Teatro Municipal ‘Tomás Barrera’, como son La leyenda del beso, El barberillo de Lavapiés, La verbena de la paloma y La rosa del azafrán, libreto este último al que La Solana debe su vinculación al género lírico, gracias a su autor, el escritor y libretista, Federico Romero, y con cuya representación siempre finaliza este Semana Nacional de la Zarzuela.

En estas dos últimas representaciones, La verbena de la paloma y La rosa del azafrán, actuará Alicia Montesquiu, la tiple cómica, actriz y cantante, que el próximo viernes protagonizará el pregón de la Gala Inaugural de esta 42º Semana de la Zarzuela.

Para la Fundación Globalcaja, este ciclo dedicado a la zarzuela, que aspira a ser reconocido como Fiesta de Interés Turístico Internacional, merece todo el apoyo por parte de la entidad, pues además de promocionar la cultura, perpetúa un patrimonio tan propio de la localidad como este género lírico, enraizado en la historia local de La Solana.

Además, su celebración tiene un notable impacto en la economía de la comarca. En la pasada edición, fueron más de 11.000 los espectadores procedentes de toda España los que disfrutaron de las representaciones programadas.