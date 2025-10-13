Castilla-La Mancha ampliará las enfermedades a detectar con la prueba del talón

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ampliará en 2026 a un total de 36 las enfermedades a detectar en recién nacidos a través de la prueba del talón.

Así lo ha avanzado durante la presentación de la Ciudad del Cine en Toledo, donde ha añadido que la Comunidad Autónoma estará así en disposición de llegar a detectar 40 enfermedades con esta prueba cuando acabe la legislatura.

«Son pequeñas demostraciones de cómo lo que generamos entre todos se puede compartir», ha enfatizado Emiliano García-Page.