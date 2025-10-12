Previsión meteorológica para este lunes 13 de octubre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o intervalos nubosos, aumentando la nubosidad de evolución en las horas centrales y disminuyendo a poco nuboso en la mitad occidental al final del día.

Probables brumas y bancos de niebla matinales principalmente en zonas altas. Chubascos dispersos y tormentas, más intensos durante la primera mitad del día en la mitad occidental y por la tarde en Guadalajara y Cuenca, donde podrían ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo.

Temperaturas con cambios ligeros predominando los descensos en las máximas. Vientos flojos de componente este, con intervalos de mayor intensidad en zonas de tormenta.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 22 grados en Albacete, entre los 14 y los 24 en Ciudad Real, entre 11 y 20 grados en Cuenca, entre 12 y 23 grados en Guadalajara y entre 15 y 24 grados en Toledo.