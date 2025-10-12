Page reclama recuperar el espíritu constitucional ante «la extrema polarización desde las instancias nacionales»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado este domingo recuperar el espíritu constitucional ante «la extrema polarización y el frentismo premeditado que se busca desde las instancias nacionales».

Así se ha pronunciado García-Page en declaraciones a los medios antes de asistir en Madrid al acto solemne de homenaje a la Bandera y al desfile militar que se celebra con ocasión del Día de la Fiesta Nacional de España.

Según ha señalado, el espíritu de la Constitución «obligaba a pactar, a acordar, a moderarnos, a intentar escuchar, a evitar los extremos». «Ese fue el método de la Constitución y hoy todos están trabajando como si fuera un zafarrancho de combate ideológico, en donde se han convertido los partidos en un fin en sí mismo en vez de algo para ayudar a los demás».

«Hoy en España se ha pulverizado el método constitucional, no el fondo, pero sí el aroma, la espiritualidad, el alma que tenía la Constitución. Y hoy se juega a lo contrario», ha dicho, para agregar que «hay que recuperarlo. Es el gran objetivo nacional que yo me plantearía para todos los españoles».

Para el presiente castellanomanchego este es un día en el que «nos reivindicamos serenamente como lo que somos: Una de las grandes culturas del planeta, la hispanidad. Nos reivindicamos además como españoles no porque nos recreemos solo en nuestra historia, que es muy antigua, sino porque realmente la España de hoy es una España de éxito».

«Es una España que progresa, una España que avanza, que vive en mejores condiciones que la mayor parte de los ciudadanos del mundo porque la España de hoy es una España, sinceramente, que es admirada en el resto del planeta, que ha conseguido ser la que tiene la esperanza de vida más alta de todo el mundo», ha sostenido.

También ha afirmado que todas las instituciones que van a desfilar en Madrid este domingo «son exponentes claros de nuestro éxito y sobre todo de lo que significa España institucionalmente».

«Una España que está muchísimo más agarrada, más sólida de lo que muchos quisieran pensar, pero que evidentemente tiene que ser consciente de los desafíos que tiene que abordar. Hoy las instituciones más valoradas son las que van a desfilar y, seguramente no podrían desfilar los partidos políticos», ha manifestado.

PIB DE C-LM

En otro orden de cosas, se ha referido al dato publicado por el INE sobre el PIB en Castilla-La Mancha en lo que va de siglo, que indica que la región está entre las comunidades que han crecido por encima de la media nacional, para indicar que «es un dato que lo explica casi todo».

«Son 25 años, con la excepción de la época de los recortes donde cayó todo, en los que Castilla-La Mancha está recuperando los siglos perdidos. Estamos ahora mismo entre los primeros en crecimiento en PIB en riqueza de España y evidentemente ese es el camino a seguir», ha argumentado.

En este sentido, ha indicado que se trata de «una suma de esfuerzos, pero no solo es que se crezca en riqueza, es que la riqueza que se genera se consolida porque lo hace en una sociedad cohesionada, en una sociedad que cuenta con buena sanidad, con buena educación, con buenos servicios sociales y que sabe que hay que avanzar no mucho en volumen, sino todos juntos».

«Estos diez últimos años, desde que yo soy presidente, no solo nos hemos recuperado de los cuatro años de recortes, sino que realmente podemos ver que se ha colocado Castilla-La Mancha en una senda de crecimiento muy por delante de otras regiones vecinas, saliéndonos de nuestra trayectoria habitual y por tanto emparentándonos con las comunidades autónomas que más crecen en España, incluso por encima de algunas que históricamente han crecido más que nosotros», ha concluido.