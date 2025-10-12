Núñez (PP) insta a Page a acompañar palabras con hechos: «Sus votos están con Sánchez aunque implique atacar a Guardia Civil»

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha instado este domingo al jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, a acompañar sus palabras con hechos porque «hasta hoy sus votos han estado con Sánchez aunque implique atacar a la Guardia Civil».

En declaraciones a los medios antes de participar en los actos con motivo de las fiestas de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, Núñez ha lamentado que el PSOE de García-Page «no comparta sus palabras con sus votos». «Al conjunto de los castellanomanchegos nos gustaría que aquello que opina Emiliano García-Page se materializara cuando lo vota».

«Por desgracia, el PSOE de Castilla-La Mancha cuando tiene que votar, vota con radicales y el único pacto que ha formalizado Emiliano García-Page es con Pedro Sánchez para garantizarle su voto siempre que lo necesite», ha manifestado, para apuntar que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha «mandados por Page han votado que no a que se pueda declarar a la Guardia Civil como una profesión de riesgo».

También le ha pedido explicaciones al presidente regional de «por qué por mucho que habla de alejarse de los radicalismos ha pactado con Pedro Sánchez y con todos los partidos radicales del arco parlamentario que se pueda despenalizar el ultraje a la bandera o los ataques a la corona».

«¿De qué sirve decir que hay que alejarse de los pactos radicales cuando el PSOE de Castilla-La Mancha, en su pacto con Pedro Sánchez, vota medidas tan radicales como que aquel que insulta al rey o que quema una bandera por la calle no tiene que sufrir pena alguna por ello? Ya está bien de esta hipocresía que en democracia, a través de los votos, tiene consecuencias», ha argumentado.

Es por ello por lo que ha pedido a García-Page, en el Día de la Hispanidad, que acompañe sus palabras de sus hechos, «porque hasta hoy los votos del PSOE de Page, tanto en las Cortes como en el Congreso o en el Parlamento Europeo, siempre están con Sánchez, incluso aunque eso implique atacar a la Guardia Civil, al Rey o a lo que nos une democráticamente».