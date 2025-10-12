Los Reyes invitan al 12-O a los alcaldes de dos pueblos de Castilla-La Mancha afectados por la DANA

Los alcaldes de Letur (Albacete), Sergio Marín, y Mira (Cuenca), Miriam Lava, han agradecido a los reyes su invitación a participar, como pueblos afectados por la dana de 2024, en los actos de la Fiesta Nacional, así como su respaldo e implicación en los meses posteriores a las inundaciones.

Así lo han trasladado ambos regidores en declaraciones a los medios antes de acudir, en Madrid, al desfile y posteriormente a la recepción en el Palacio Real, por una invitación que «muestra el compromiso que han tenido desde el principio y que se han preocupado constantemente», ha apuntado Marín.

El alcalde del municipio albaceteño ha reconocido que se trata de «un aliciente» para continuar con la reconstrucción, y ha asegurado que acude en representación de todas las instituciones que han respaldado a su pueblo en la emergencia, para agradecer «el esfuerzo que han tenido desde el minuto 1».

Por su parte, la alcaldesa de Mira ha incidido en que la Casa Real se ha «acercado al pueblo» y ha demostrado ser «el símbolo de la unidad, de permanencia de las instituciones» y de «aportar estabilidad al país».

Asimismo, ha destacado la labor de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que estuvo trabajando en Mira, por la que ha trasladado su «agradecimiento infinito» porque «no fue sólo logística, sino que se llegó a crear un lazo, un vínculo con la población difícil de olvidar».

Ha indicado que la semana pasada pudieron acudir al 20 aniversario de la UME, y ha agradecido la invitación del Ministerio de Defensa al contar con ellos.