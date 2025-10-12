Gutiérrez (PSOE) ensalza el papel de la Guardia Civil como garante de la seguridad y la libertad en el Día de la Hispanidad

El secretario general del PSOE de la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha felicitado hoy, en el Día de la Hispanidad, a la Guardia Civil y a todos los Cuerpos de Seguridad del «por el servicio ejemplar que prestan a la sociedad». «Son garantes de uno de los valores fundamentales de nuestra sociedad, la libertad», ha afirmado.

Nosotros, ha continuado Gutiérrez, «siempre hemos hablado de la libertad como uno de los valores fundamentales, junto con la igualdad, la educación, la sanidad y los servicios sociales», tal y como ha informado el partido en una nota de prensa.

Pero uno de los pilares fundamentales de la sociedad y «a la que aspiramos siempre es a la libertad» ha destacado. «La seguridad es un elemento previo, indispensable para la libertad. No hay libertad sin seguridad», ha subrayado.

Por eso, como socialistas de Castilla-La Mancha, con Emiliano García-Page al frente, «apostamos, reivindicamos y seguimos queriendo que la Guardia Civil, la Policía Nacional, en definitiva, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tengan la mayor dotación en recursos humanos y materiales», ha aseverado.

Gutiérrez ha querido poner en valor el papel fundamental de la Guardia Civil en entornos rurales, especialmente en una comunidad como Castilla-La Mancha. «Somos una región eminentemente rural, y la labor de la Guardia Civil en estos territorios es absolutamente indispensable. Gracias a ellos, los ciudadanos de nuestros pueblos viven con tranquilidad», ha destacado.

El secretario general del PSOE en la provincia de Toledo ha lanzado un mensaje de unidad frente a los «intereses en dibujar un país en blanco y negro, lleno de problemas entre nubes oscuras». Cuando la realidad, ha asegurado, es que Castilla-La Mancha es una región «de color, con alegría y optimismo».

Esta es la región por la que el PSOE de Castilla-La Mancha trabaja, llena de responsabilidad y autoestima colectiva. «Somos una región extraordinaria dentro del mejor país del mundo, que es España», ha concluido.

