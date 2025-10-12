El Gobierno de Castilla-La Mancha reafirma su compromiso con la Guardia Civil y la unidad de España en el Día de la Hispanidad 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado hoy, con motivo del Día de la Fiesta Nacional y la festividad de la Virgen del Pilar, su compromiso con la Guardia Civil y la unidad de España, y ha destacado la labor ejemplar de los hombres y mujeres que integran este Cuerpo y su contribución esencial a la seguridad y libertad de la ciudadanía.

Así lo ha trasladado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en declaraciones a los medios de comunicación previas al acto institucional con motivo de la festividad de la patrona de la Guardia Civil en Toledo, tal y como ha indicado la Junta en una nota de prensa.

Acto en el que el consejero ha estado acompañado por el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig; la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón; el delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez; la delegada de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Toledo, Maria Castaño y el general jefe de la 2ª Zona de la Guardia Civil, Francisco Javier Vélez.

En sus declaraciones, Ruiz Molina, ha expresado el “reconocimiento a la labor impagable” de los hombres y mujeres que integran el Cuerpo de la Guardia Civil en el día de su patrona, la Virgen del Pilar. Así, ha añadido que la Guardia Civil nos ofrece seguridad y nos permite poder ejercer con libertad los deberes, derechos y obligaciones que tenemos como españoles.

En esta línea, el consejero ha reiterado el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha, y del propio presidente Emiliano García-Page con la “unidad de España”, como garantía de igualdad entre todos los españoles. En este sentido, ha subrayado que la unidad no se ejerce sólo sobre el papel, sino que se sustenta cada día en la igualdad real entre territorios y el respeto a las reglas comunes que “aseguran los mismos derechos de acceso a los servicios públicos fundamentales para todos los ciudadanos y ciudadanas, vivan donde vivan”.

Asimismo, ha manifestado el rechazo categórico a cualquier acto que atente contra los pilares fundamentales que sustentan la unidad de España, y que suponga “trocear la riqueza nacional”, buscando privilegios de uno en detrimento de otro, “los privilegios de unos son las carencias de otro” y ha recordado que todas las comunidades autónomas, desde su diversidad o singularidad forman parte de un proyecto común que es España.

Economía regional creciendo por encima de la media nacional

Y en relación con la riqueza nacional, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, se ha referido también a los datos que muestran cómo la economía regional está “creciendo por encima de la media nacional”.

Según traslada el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024, Castilla-La Mancha ha sido la cuarta comunidad autónoma que más ha crecido en relación con el PIB y la tercera que más ha crecido desde la pandemia, un crecimiento que tiene mucho que ver con la “política económica” que desarrolla el presidente García-Page, que es el que está al frente del Gobierno regional. Este crecimiento ha apuntado, se une al “ambiente de tranquilidad tanto política como institucional” del que gozamos en la comunidad autónoma.

Previo a este acto institucional en el que se han impuesto diversas condecoraciones y se ha rendido homenaje a los agentes que han dado su vida por España, Ruiz Molina ha acudido a la misa que ha tenido lugar en la parroquia ‘El buen pastor’, junto al resto de autoridades.