Castilla-La Mancha respalda a la Guardia Civil en un año de récord de agentes en la región

Castilla-La Mancha ha respaldado a la Guardia Civil en el día de su patrona, la Virgen del Pilar, con actos y desfiles en buena parte de la región, que este año cuenta «con más guardias civiles que nunca», más de 5.800 agentes.

Así lo ha manifestado la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, durante su intervención en el acto castrense ante la Comandancia de Toledo, donde ha remarcado el «compromiso firme con la seguridad pública» del Gobierno de España.

Tolón ha argumentado que esos 5.800 agentes en la región son un 8 % más que en 2018, mientras que el plan de infraestructuras de seguridad del Estado ha invertido en seis años 40 millones de euros en la región, y tiene programados otros 100 millones para los próximos años.

Foto: EFE/Ángeles Visdómine

Por otra parte, la delegada ha incidido en la labor de la Guardia Civil que, en una región en la que la tasa de criminalidad está 10 puntos por debajo de la media nacional, ha permitido reducir los robos en explotaciones agrícolas o ganaderas un 26,3 % en el primer semestre del año, y les ha recordado que la lucha «contra la delincuencia tiene su reflejo en una sociedad que vive segura y tranquila».

Foto: EFE/Ángeles Visdómine

Ha destacado asimismo que la Guardia Civil «simboliza valores de vocación pública, entrega, lealtad, disciplina y el sacrificio del servicio a España».

Foto: EFE/Ángeles Visdómine

Por su parte, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha calificado de «impagable» la labor de la Guardia Civil en la región, y ha reivindicado en el día de la Fiesta Nacional la unidad de España «que está unida al principio de igualdad».

TOLEDO, 12/10/2025.- El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina (i) atiende a la prensa en el acto castrense en honor de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar y en el que participa la delegada del Gobierno, Milagros Tolón.EFE/Ángeles Visdómine

Entre los representantes institucionales han acudido también al acto de Toledo el vicepresidente de la Diputación, Joaquín Romera, que ha garantizado el compromiso de seguir mejorando instalaciones del instituto armado en la provincia, o la vicealcaldesa de la capital regional, Inés Cañizares, que ha hecho hincapié en que el cuerpo ha defendido siempre «valores como la justicia y la libertad».

Además de Toledo, los actos castrenses se han sucedido en Ciudad Real, Talavera de la Reina (Toledo) o Albacete en este 12 de octubre.