El PSOE de Castilla-La Mancha rechaza lecciones del PP en sanidad pública: «Recortaron, paralizaron hospitales y despidieron profesionales»

El secretario de organización del PSOE provincial de Ciudad Real y portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, José Manuel Bolaños ha recordado hoy al PP que «quién en su día recortó, paralizó y despidió a profesionales de la sanidad pública» no puede venir hoy «a dar lecciones» porque fueron ellos los que dejaron la sanidad «en los huesos».

Ha calificado de «vergonzoso» que el mismo partido que «desmanteló la sanidad pública» quiera convertirse en el defensor de la misma. Sólo hace falta ver «las tropelías» que se están llevando a cabo «en Andalucía, con el programa de prevención de cáncer de mama o en Madrid en los centros de Atención Primaria» ha denunciado.

«Desde luego que no podemos admitir esas lecciones. Es bastante vergonzoso ver como este PP se pone del lado de las órdenes que le va marcando Génova y no en la defensa del interés de los castellanomanchegos», ha recriminado.

Hay dos modelos muy distintos, ha continuado, «el modelo de Page, que defiende la sanidad pública y trabaja para salvar vidas y el modelo del PP, que ya lo conocemos y pone en riesgo la salud de las personas».

Bolaños ha recordado que, frente a los más de 6.000 despidos de profesionales sanitarios durante la etapa del PP, el Gobierno regional del PSOE ha impulsado la contratación de más de 12.000 profesionales en lo que va de legislatura. Además, ha destacado la modernización de hospitales y centros de Atención Primaria, así como la incorporación de nueva tecnología «para facilitar la labor de los profesionales y mejorar la atención a los pacientes» ha destacado.

El secretario de organización del PSOE provincial de Ciudad Real ha puesto en valor el programa de detección precoz del cáncer de mama, con una «inversión prevista de más de 23 millones de euros del 2023 al 2028 que beneficiará a más de 600.000 mujeres en la región».

En ese sentido, «el PP no puede de dar lecciones» de la gestión de la sanidad del presidente Page. «Que deje de escuchar a Feijóo y a Génova y deje de hacer política con la sanidad», ha concluido.