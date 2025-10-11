El profesorado de Formación Profesional de Castilla-La Mancha da el salto digital

Cerca de 1.000 docentes de la comunidad autónoma han participado esta semana en una formación para que el profesorado de Formación Profesional pueda digitalizar, a través de la aplicación informática EducamosCLM, la Programación Didáctica, la Programación de Aula y del Cuaderno de Evaluación de las enseñanzas.

En concreto, en dicha formación, realizada de forma online, se ha entregado el manual de uso de la aplicación a los asistentes y se les ha realizado una demostración de uso del aplicativo, según ha informado la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en nota de prensa.

José Rodrigo Cerrillo, director general de Formación Profesional; y Mariló Pérez, directora general de Innovación Educativa y Programas, han presidido un evento que “han definido como fundamental para seguir modernizando los procesos del profesorado, adaptándolos a las nuevas exigencias del ecosistema digital”.

Cabe señalar que este proceso de formación se ha destinado a todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma que impartan enseñanzas de Formación Profesional. Esto alcanzará a un total de 175 centros educativos, en los que imparten clase más de 2.700 docentes.

La implantación de la digitalización

La implantación de la digitalización en la aplicación tanto de la Programación Didáctica, como la Programación de Aula y el Cuaderno de Evaluación se llevará a cabo en diferentes fases.

En la primera fase seis centros de la región han iniciado la implantación de este proceso de digitalización. En la segunda fase los centros iniciados informaron al Centro de Atención de Usuarios de Delphos (CAU), de la adecuación y usabilidad del proceso de digitalización. En la tercera y última fase se instala en la aplicación EducamosCLM para que esté disponible para todos los centros de la región que oferten enseñanzas de FP.