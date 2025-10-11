El PP acusa al Gobierno de Castilla-La Mancha de crear un «colapso» en el Hospital de Toledo por «recortes»

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha acusado al Gobierno de Emiliano García-Page de provocar un «colapso» en el Hospital Universitario de Toledo, cuya saturación «no es un hecho puntual» y lo ha achacado a la «falta de personal y a los recortes en medios».

Así lo ha trasladado este sábado ante las puertas del centro hospitalario la portavoz del PP regional, Alejandra Hernández, que ha denunciado que el pasado martes «había 77 personas esperando en los pasillos», y ha asegurado que no se trata de algo puntual «ni estamos en un pico epidemiológico», según ha indicado el PP en nota de prensa.

Asimismo, ha recordado que los trabajadores de los laboratorios «llevan un año ya sufriendo esas incidencias de intoxicaciones» y ha culpado a García-Page de la situación que vive el centro hospitalario.

Según Hernández, las listas de espera del hospital toledano son las mayores de todos los centros sanitarios de la región, y suponen el 30 % del total de los datos de listas de espera de los hospitales de Castilla-La Mancha.

La portavoz popular ha aseverado que hay 9.393 a la espera de una operación, y más de 20.500 para ser atendidos por el especialista, pero ha afirmado que el Gobierno regional «oculta listas de espera con un procedimiento por el cual, cuando una persona debe ser atendida por un especialista o ser intervenido quirúrgicamente, se le pone en una lista de espera sin fecha»

Para Hernández, se trata de unas «listas de espera ocultas que sumarían muchas más personas a los datos», y ha criticado lo que considera una «gestión nefasta» por parte del Gobierno.

Respecto a los trabajadores del laboratorio, ha argumentado que siguen sufriendo incidencias que han sido trasladadas a la gerencia del centro, al SESCAM y al propio presidente regional, y que no se ha hecho «absolutamente nada» en lo que ha calificado como una muestra de «abandono, dejadez y desidia».