Conoce al grupo folclórico que representará a Castilla-La Mancha en la Semana Europea de las Regiones y las ciudades

El grupo folclórico ‘Virgen de las Viñas’, de Tomelloso (Ciudad Real), representará a Castilla-La Mancha en la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades, que se celebrará en Bruselas el próximo 14 de octubre.

Así lo ha confirmado la directora general de Asuntos Europeos del Gobierno regional, Nazareth Rodrigo, durante un encuentro con los miembros de la agrupación, según ha dado a conocer el grupo este sábado en nota de prensa.

La Semana Europea de las Regiones y las Ciudades es el principal evento anual sobre política regional de la Unión Europea, donde se pone en valor el papel de las regiones y municipios en la creación de empleo, el crecimiento económico y la aplicación de la política de cohesión.

Este encuentro europeo, que se desarrolla cada mes de octubre, congregará este año a más de 10.000 participantes en un programa de conferencias, exposiciones, talleres y actos sociales relacionados con el desarrollo regional y local.

En ese marco, el grupo folclórico tomellosero, que celebra este año su 60º aniversario y es uno de los más veteranos de la región, será el encargado de representar a Castilla-La Mancha, mostrando en Bruselas la riqueza cultural y las tradiciones de la región a través del folclore.

Durante su actuación en Bruselas, los integrantes del grupo mostrarán al público europeo “el carácter alegre, abierto y hospitalario de los castellanomanchegos”, según ha subrayado Rodrigo, quien ha destacado que “la cultura popular y las tradiciones son una parte fundamental de nuestra identidad regional y un vehículo excelente para proyectar la imagen de Castilla-La Mancha en Europa”.