Importantes datos de Castilla-La Mancha en empleabilidad de personas con discapacidad

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha reafirmado este viernes la XLIV Feria de la Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), el compromiso del Gobierno regional con el fortalecimiento de los recursos que hacen posible la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.

Durante su visita a la feria, la consejera ha subrayado la importancia de la capacitación personalizada y la autonomía personal como pilares de un modelo que permite a las personas con discapacidad acceder al empleo ordinario, participar activamente en la sociedad y desarrollar su proyecto de vida de manera independiente.

Por ello, García Torijano ha recordado que «estamos en un momento de crecimiento en la empleabilidad de las personas con discapacidad» y ha añadido que la Comunidad Autónoma destaca por situarse por encima de la media nacional, con un 38,2 por ciento de personas con discapacidad en el mundo laboral. «Queremos seguir reforzando estas políticas, también desde el ámbito del bienestar social, a través de los servicios de capacitación y los centros ocupacionales», ha añadido.

El Gobierno regional destinará más de 71,1 millones de euros a la convocatoria de Atención a las Personas con Discapacidad para el ejercicio 2026, recientemente aprobada, «una cifra que refleja nuestro compromiso» con el Tercer Sector. «Animamos a todas las entidades a volver a participar, como cada año, para seguir poniendo en marcha y manteniendo esta red, que no solo atiende a las personas con discapacidad en centros de día o residenciales, sino también a través de los servicios de capacitación y los centros ocupacionales», ha dicho.

En concreto, ha especificado, son 19 millones de euros «los que destinamos únicamente a estos servicios de inclusión sociolaboral», pero esta convocatoria va mucho más allá porque se garantiza la estabilidad de los Centros Ocupacionales y los Servicios de Capacitación, «que son los pilares de este modelo».

La consejera ha puesto en valor la evolución del sistema regional de inclusión, que en una década ha pasado de no contar con ningún Servicio de Capacitación a disponer de 29 repartidos por toda la región, junto a una red de 64 centros ocupacionales, que atienden a cerca de 2.500 personas.

El modelo sociolaboral de Castilla-La Mancha, ha explicado García Torijano, combina experiencia, innovación y cercanía y se apoya en la colaboración permanente con el Tercer Sector, que desempeña un papel esencial en el desarrollo de las políticas públicas de Bienestar Social.

FARCAMA, ESCAPARATE DE INNOVACIÓN SOCIAL

Durante su recorrido por la feria, la consejera ha destacado que Farcama no solo es una muestra de artesanía, sino también un escaparate de innovación social, donde la creatividad, la formación y la economía inclusiva se convierten en motores de empleo y de autonomía personal.

En este sentido, ha reconocido el trabajo de entidades sociales como Apanas, Plena Inclusión, Apace, Down Toledo, Valenzana o el Centro Ocupacional de Torrijos, con stands en la feria, «ejemplo de una red sólida y comprometida que da sentido a las políticas de inclusión y que demuestra que Castilla-La Mancha es hoy un referente nacional e incluso internacional en capacitación, empleo y vida independiente».

Por último, García Torijano ha afirmado que Farcama refuerza la alianza entre las políticas públicas y el tejido asociativo, fortaleciendo la colaboración con las entidades sociales y poniendo en valor el talento, la creatividad y la aportación de las personas con discapacidad al desarrollo económico y social de la región.

«Esta feria refleja lo mejor de nuestra sociedad: una Castilla-La Mancha que une tradición y compromiso social para construir un futuro más justo, más igualitario y con más oportunidades para todos», ha concluido.