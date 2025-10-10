El tiempo en Castilla-La Mancha para este sábado 11 de octubre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha cielos nubosos con nubes bajas por la mañana y nubosidad de evolución a partir de media mañana en Albacete. En el resto, poco nuboso al principio aumentando la nubosidad media y alta y las nubes de evolución a partir de mediodía.

Probabilidad de nieblas dispersas en zonas elevadas de las áreas de montaña de la mitad oriental al principio y final del día. Lluvias débiles y chubascos dispersos, con posibles tormentas en el extremo oriental por la mañana, que por la tarde podrían extenderse a Cuenca.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con cambios ligeros predominando los descensos, más acusados en la Mancha de Toledo y de Cuenca. Mientras, las máximas irán en aumento, más acusado en Cuenca y en Albacete. Los vientos soplarán del este y nordeste, flojos en general y con intervalos moderados por la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 21 grados en Albacete, entre los 13 y los 23 en Ciudad Real, entre 10 y 22 grados en Cuenca, entre 11 y 24 grados en Guadalajara y entre 12 y 25 grados en Toledo.