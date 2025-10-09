La propuesta del gobierno de bajada de la ratio de alumnos por clase; los detalles

El Gobierno ha propuesto rebajar la ratio de alumnos por clase a un máximo de 22 estudiantes en Educación Primaria, etapa en la que la ratio es actualmente de 25, y a 25 en Educación Secundaria Obligatoria, que ahora es de 30.

Así lo ha trasladado este jueves el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en un documento, al que ha tenido acceso Europa Press, presentado a los sindicatos educativos durante la segunda reunión celebrada para abordar el Estatuto Docente.

En la primera reunión con los sindicatos ANPE, CCOO, UGT, CSIF, STES y CIG celebrada a finales de septiembre, el Ministerio presentó un anteproyecto de ley con el que planteaba reducir por ley la ratio en aulas con alumnado con necesidades especiales y en centros docentes situados en zonas de complejidad social.

Dicho documento también preveía una «reducción progresiva general» de los números máximos de alumnado por aula y en aquellos cursos donde se transiciona de educación Primaria a ESO. El Ministerio ha concretado más esta propuesta en la reunión celebrada este jueves.