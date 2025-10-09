El tiempo en Castilla-La Mancha para este viernes 10 de octubre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha cielos nuboso o cubierto en el sureste y en el resto, poco nuboso aumentando progresivamente a nuboso o cubierto, sobre todo en horas centrales, y abriéndose claros por la noche. Brumas y probables nieblas matinales en cumbres de la Ibérica, de Albacete y de Toledo.

Durante toda la jornada, en el cuadrante sureste, lluvias y chubascos que podrían ser locamente fuertes y con tormentas en el extremo oriental de Albacete y que por la tarde se pueden extender a Ciudad Real, a la Alcarria y a la Serranía de Cuenca.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero descenso localmente más acusado en zonas llanas del norte, mientras, las máximas irán en descenso salvo en zonas montañosas de Guadalajara donde se mantienen sin cambios. Los vientos soplarán flojos a moderados de componente este.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 18 grados en Albacete, entre los 14 y los 23 en Ciudad Real, entre 10 y 22 grados en Cuenca, entre 11 y 24 grados en Guadalajara y entre 14 y 25 grados en Toledo.